"Unerträgliche Situation": Riesen-Ärger über Lkw in Marktoberdorfer Wohngebiet

Lkw donnern durch Wohngebiet in Marktoberdorf und sorgen für Ärger bei den Anwohnern. Viel tun kann die Stadt nicht. Doch eine Lösung könnte es geben.

25.03.2022 | Stand: 17:59 Uhr

Schwere Lkw und Kolonnen von Autos, die zu schnell durch ein Wohngebiet donnern: Kein anderes Thema sorgt verlässlich bei den Marktoberdorfern für so viel Ärger wie der Verkehr. So war es auch bei der ersten Bürgerversammlung nach drei Jahren am Donnerstagabend im Modeon wieder. Beschwerden gab es vor allem Dingen über die Situation in Moosstraße und Ennenhofener Straße. Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell versprach mehr Kontrollen. Für grundsätzliche Abhilfe und Entlastung könne eine neue B-12-Auffahrt bei Geisenhofen sorgen. Ob die Auffahrt aber kommt, ist noch ungewiss.