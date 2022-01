Unerwünschte Corona-Post: Ein Flyer sorgt in Marktoberdorf für Wut und Unverständnis

In Marktoberdorf erhielten Haushalte ungefragt einen Flyer. Mediziner verharmlosen darin Corona. Die Behauptungen der Broschüre im Faktencheck.

21.01.2022 | Stand: 09:02 Uhr

„Unbegründete Corona-Panik. Gefährliche Impfung. Jetzt sprechen die Ärzte!“: In großen Buchstaben stehen diese Sätze auf dem Deckblatt eines Flyers, den ein Marktoberdorfer vor Kurzem in seinem Briefkasten fand. „Auch einige Nachbarn von mir haben die Broschüre erhalten“, sagt der Betroffene, der zu seinem eigenen Schutz anonym bleiben möchte. Auf drei gehefteten Bögen, die doppelseitig bedruckt wurden, präsentieren sich dem Marktoberdorfer „unterdrückte Fakten zu Covid-19“, wie es der Flyer suggeriert. „Er ist voller Halb- und Unwahrheiten, die jedoch so präsentiert werden, dass unbedarfte und gutgläubige Mitmenschen leicht darauf hereinfallen könnten“, zeigt sich der Empfänger besorgt.