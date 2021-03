Lastwagen verursacht Unfall in Kurve

Auf der B16 zwischen Roßhaupten und Rieder wich ein Autofahrer einem Lkw aus, der zu weit mittig fuhr. Der Lastwagen-Fahrer hielt aber nicht an.

31.03.2021 | Stand: 09:30 Uhr

In Rieder ist am Montagmorgen ein Unfall passiert, weil ein Autofahrer einem Lastwagen ausweichen musste. Laut Polizei kam dem 34-jährigen Pkw-Fahrer auf der B16 zwischen Roßhaupten und Rieder ein Muldenkipper entgegen. Der Lkw-Fahrer fuhr einen zu engen Kurvenradius und deshalb so weit mittig in der Fahrbahn, dass der Autofahrer mit seinem Wagen ins Bankett ausweichen musste.

Lastwagen-Fahrer fährt trotz Vorfall weiter

Am Pkw entstand ein Schaden von 2.500 Euro. Der Lastwagen-Fahrer fuhr trotz des Unfalls weiter. Die Polizei Marktoberdorf ermittelt wegen des Verkehrsverstoßes und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

