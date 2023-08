Fahranfängerin fährt auf der B16 zwei weiteren Autos auf

Eine Fahranfängerin fährt auf der B16 Richtung Marktoberdorf zwei weiteren Autos auf. Der Schaden liegt bei 23.000 Euro.

14.08.2023 | Stand: 12:17 Uhr

Auf der B16 Richtung Marktoberdorf sind am Sonntagabend drei Autos aufeinander gefahren. Ihnen voraus fuhr ein Lkw.

Auffahrunfall zwischen drei Autos auf der B16: Sachschaden von etwa 23.000 Euro

Laut Polizei wendete der Lkw am Ortseingang Rieder ordnungsgemäß, indem er links abbog und über eine Haltebucht wieder in Richtung Füssen weiterfuhr. Eine Fahranfängerin erkannte zu spät, dass der Verkehr wegen des Wendemanövers stockte, fuhr auf das hinterste Auto auf und schob dieses auf das davorstehende Fahrzeug. Keiner der Beteiligten wurde ernsthaft verletzt. Eine Frau wurde mit einem Schock in ein nahes gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen zu Unfall auf der B16

Da der Lkw-Fahrer den Unfall mitbekommen haben muss, ermitteln die Beamten nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktoberdorf zu melden unter Telefon 08342/96040.

