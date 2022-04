Auto gerät auf B12 bei Biessenhofen in Gegenverkehr - Zwei Menschen bei Zusammenstoß leicht verletzt

Auf der B12 bei Biessenhofen sind bei einem Unfall am Dienstag mehrere Autos zusammengeprallt. Nach aktuellem Stand sind zwei Menschen leicht verletzt.

19.04.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Weil ein Auto in den Gegenverkehr geriet, ist es in Biessenhofen am Dienstag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Vorfall auf der B12. Dort prallte der Wagen aus bislang unbekannten Gründen mit dem Gegenverkehr zusammen.

B12 in Biessenhofen wegen Unfall gesperrt - drei Autos beteiligt

Bei dem Unfall sind ersten Erkenntnissen zufolge zwei Menschen leicht verletzt worden, so die Polizei.

Insgesamt waren drei Autos bei der Kollision involviert. Im Bereich der Unfallstelle ist die B12 derzeit komplett gesperrt.

