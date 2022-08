Unfall beim Überholen: Auto stößt in Lengenwang mit Sattelzug zusammen

Beim Überholen ist ein Auto in Lengenwang mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Dabei ist ein Schaden von 5000 Euro entstanden.

11.08.2022 | Stand: 14:35 Uhr

Am Mittwochmittag sind bei Lengenwang ein Sattelzug und ein Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 52-jähriger mit seinem Sattelzug auf der Staatsstraße 2008 in Lengenwang in südlicher Richtung. Hinter ihm war ein 67-Jähriger mit seinem Auto unterwegs. Auf Höhe des Verbrauchermarktes wollte der Sattelzug nach rechts auf den Parkplatz des Marktes abbiegen.

5000 Euro Schaden bei Unfall in Lengenwang

Just in diesem Moment wurde er jedoch von dem Auto überholt, wobei es zu einem Streifzusammenstoß kam, da der Auflieger des Sattelzugs auf Grund seiner Länge während des Abbiegevorganges ausscherte. Es entstand lediglich Sachschaden am Pkw in Höhe von 5000 Euro.