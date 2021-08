Crash mit Auto, Verkehrsschild und Gartenzaun: 35-Jährige baut Unfall mit 15.000 Euro Schaden

Eine 35-Jährige hat am Donnerstag die Vorfahrt eines 41-jährigen Autofahrers missachtet. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und es entstand ein hoher Sachschaden.

07.08.2021 | Stand: 04:30 Uhr

Die Vorfahrt missachtet und dadurch einen Unfall verursacht hat eine 35-Jährige am Donnerstagvormittag in Apfeltrang. Wie die Polizei berichtet, wollte die Autofahrerin von der Straße "Zum Holderberg" in Apfeltrang nach links auf die Kreisstraße abbiegen.

Apfeltrang: Auto prallt gegen ein Verkehrszeichen und einen Gartenzaun

Dabei missachtete sie die Vorfahrs eines von links kommenden Autofahrers. Der 41-jährige Fahrer und die Unfallverursacherin kollidierten mit ihren Fahrzeugen. Das Auto des 41-Jährigen prallte nach dem Zusammenstoß noch gegen ein Verkehrszeichen und einen Gartenzaun.

Das Auto der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.

