Senior gerät bei Starkregen mit seinem Auto ins Schleudern: Unfall mit hohem Schaden

Bei dem plötzlich einsetzenden Starkregen geriet ein Marktoberdorfer auf die Gegenfahrbahn. Eine Frau verursachte dadurch einen Frontalzusammenstoß.

30.06.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Ein 81-Jähriger aus Marktoberdorf hat am Dienstag einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Der Mann fuhr am Nachmittag mit seinem Auto auf der Meichelbeckstraße in Richtung Süden. Als es stark zu regnen begann, geriet der 81-Jährige auf die Gegenfahrbahn.

Unfall in Marktoberdorf: Autofahrerin kollidiert frontal mit dem Wagen einer weiteren Fahrerin

Dabei streifte er den Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos. Die 62-jährige Fahrerin aus Biessenhofen kollidierte im Anschluss frontal mit dem nachfolgenden Fahrzeug einer 60-jährigen Marktoberdorferin.

Beide Autofahrerinnen wurden bei den Frontalzusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro.

