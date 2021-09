Unfall in Marktoberdorf: B16 ist gesperrt

In Marktoberdorf ist am Mittwochabend ein Unfall passiert. Ein Teil der B16 ist gesperrt. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

15.09.2021 | Stand: 18:59 Uhr

Aufgrund eines Unfalls ist die B16 in Marktoberdorf am Mittwochabend teilweise gesperrt. Auf Höhe der Moosstraße ist ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Marktoberdorf, des Bayerischen Roten Kreuzes und der Polizei sind vor Ort. Was genau passiert ist, ist nach Aussagen der Polizei noch unklar. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.

Verletzte Person bei einem Unfall in Marktoberdorf

Nach dem ersten Erkenntnisstand der Polizei Marktoberdorf waren zwei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Eine Person wurde verletzt, aber nicht lebensgefährlich. Die B16 ist im Bereich des Unfall beidseitig gesperrt.