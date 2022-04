In der Kaufbeurener Straße in Marktoberdorf hat Wohnwagengespann beim Rangieren ein Auto angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete. Doch es gab Zeugen.

16.04.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Ein Wohnwagengespann hat am MIttwochabend in Marktoberdorf ein Auto angefahren und ist geflüchtet. Laut Polizei ereignete sich der Unfall beim Rangieren in der Kaufbeurener Straße auf dem Parkplatz beim Oberdorfer Forum.

1000 Euro Schaden entstehen bei Unfall in Marktoberdorf

Es entstanden 1000 Euro Schaden. Zeugen notierten sich das Kennzeichen des Verursachers.