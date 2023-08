Sekundenschlaf mit Kleinkindern im Auto - schwerer Unfall in Obergünzburg

Laut Polizei offenbar aufgrund eines Sekundenschlafs hat eine Frau in Obergünzburg einen Frontal-Unfall mit einem anderen Auto verursacht. Im Auto waren Kinder.

20.08.2023 | Stand: 14:25 Uhr

In einer leichten Rechtskurve in Obergünzburg fuhr Frau aus Kempten geradeaus und prallte mit dem entgegenkommenden Auto einer 51-Jährigen zusammen. Ursache war laut Polizei vermutlich ein Sekundenschlaf der 32-Jährigen am Steuer.

Im Fahrzeug der Kemptenerin saßen auch deren Kleinkinder, im entgegenkommenden Auto befand sich die 17-jährige Tochter der Unfallgegnerin als Beifahrerin.

Unfall in Obergünzburg mit kleinen Kindern im Auto endet glimpflich

Wie durch ein Wunder erlitten alle Insassen nur leichte Verletzungen und wurden mit Prellungen und Schürfwunden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An den beiden Autos entstand jedoch jeweils Totalschaden - gesamt wird er auf rund 30.000 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit.