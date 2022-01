Autofahrer weicht aus und landet auf dem Dach - Busfahrer bemerkt Unfall nicht

Nach einem Ausweichmanöver auf glatter Straße in Westerried ist ein Auto auf dem Dach gelandet. Ein beteiligter Busfahrer hatte davon erst nichts mitbekommen.

Ein Busfahrer hat am Freitagvormittag bei Westerried ( Oberallgäu) anfangs nicht mitbekommen, dass ein Pkw seinen Bus gestreift hatte. Ein 27-Jähriger war laut Polizei mit seinem älteren VW Passat von Kraftisried in Richtung Günzach unterwegs. Sein Auto kam kurz nach Westerried auf schneeglatter Straße ins Schlingern.

Autofahrer weicht aus, um Zusammenstoß zu vermeiden

Der Fahrer sah, dass ihm ein vollbesetzter Linienbus entgegenkam. Daraufhin wich der 27-Jährige nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sein Pkw kam von der Fahrbahn ab und landete schließlich auf dem Dach. Der 27-Jährige blieb unverletzt.

Fahrgäste machen Busfahrer auf Unfall aufmerksam

Der Busfahrer hingegen fuhr einfach weiter nach Marktoberdorf: Er hatte nicht mitbekommen, dass der VW seinen Linienbus hinten links gestreift hatte. Später machten ihn allerdings Fahrgäste auf den Unfall aufmerksam. Der Fahrer schaute in Marktoberdorf nach, stellte aber nur geringen Schaden am Bus fest. Am VW hingegen entstand Totalschaden in Höhe von knapp 2000 Euro.

