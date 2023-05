Motorradfahrer verschätzt sich bei Überholmanover

Für ihn war es bei Marktoberdorf ein Überholmanöver wie viele andere. Dieses Mal verschätzte sich der Motorradfahrer, er kam hinter einem Bus von der Straße ab.

26.05.2023 | Stand: 12:49 Uhr

Am Donnerstagabend ist ein 20-jähriger Motorradfahrer auf der B19 bei Marktoberdorf von der Straße abgekommen und hat sich verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann in Richtung Stötten unterwegs, als er in einer Rechtskurve einen Bus überholen wollte. Dabei kam er nach links von der Straße ab.

Motorradfahrer kam bei Marktoberdorf von der B19 ab

Der 20-Jährige verletzte sich leicht und ließ sich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus bringen. Rund 6.500 Euro beträgt der Sachschaden.

