Unfall mit Totalschaden bei Bernbach: 18-jähriger Fahranfänger prallt gegen einen Baum

19.08.2022 | Stand: 14:14 Uhr

Ein 18-jähriger Fahranfänger ist am Donnerstagabend zwischen Biessenhofen und Bernbach ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf war er zu schnell in eine scharfe Linkskurve gefahren und kam deshalb von der Fahrbahn ab. Ein weiterer Grund dafür war die regennasse Fahrbahn. (Lesen Sie dazu auch: 16-Jährige fährt zu schnell in eine Kurve - Microcar überschlägt sich)

Totalschaden am Auto des 18-Jährigen

Am Fahrzeug des Fahranfängers entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

