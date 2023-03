Unfall mit Überschlag bei Unterthingau endet glimpflich

In einer Rechtskurve zwischen Unterthingau und Geisenried kam ein Fahrer (47) auf die Bankette und überschlug sich mehrmals mit seinem Pkw. Wie ging es weiter?

Am Samstagnachmittag hat ein 47-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße 10 von Unterthingau in Richtung Geisenried alleinbeteiligt einen Unfall gebaut. Kurz nach einer Rechtskurve brach ihm ohne Fremdverschulden das Heck nach rechts aus, berichtet die Polizei, sodass er mit seinem Wagen seitlich über die Gegenfahrbahn rutschte und mit der Beifahrerseite in die Schutzplanke dort stieß. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin mehrfach und kam erst neben der Fahrbahn in einer Wiese zum Liegen.

Auch der 16-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt

Bei dem Unfall wurden der 47-jährige Fahrer und sein 16-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Vorsorglich wurden die beiden in nahe liegende Krankenhäuser gebracht, wobei der Fahrer noch am selben Tag entlassen wurde. Das Fahrzeug erlitt laut Polizei einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Es entstanden Sachschäden am Fahrzeug und der Schutzplanke in Höhe von rund 13.000 Euro.

Das Fahrzeug erlitt laut Polizei einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Bild: Andreas Filke

