Am frühen Nachmittag gibt es in Marktoberdorf einen langen Stau: Der Grund ist ein Unfall

Auf der Brückenstraße in Marktoberdorf stoßen ein Auto und ein Motorrad zusammen. Beide Beteiligten werden verletzt. Das sagt die Polizei zur Unfallursache.

26.05.2023 | Stand: 17:03 Uhr

Über gut eine Stunde hat es sich am Freitagnachmittag auf der Brückenstraße in Marktoberdorf gestaut. Der Grund: ein Unfall. Ein Jugendlicher war mit seinem Leichtkraftrad gegen ein Auto gefahren.

Das ist die Ursache für den Unfall in Marktoberdorf

Kurz nach 14 Uhr wollte eine Autofahrerin von der Sudetenstraße in Höhe eines Autohauses in die Bundesstraße einbiegen. Nach Ermittlungen der Polizei hat sie dabei einen 16-Jährigen übersehen, der mit seiner 125-Kubik-Motorrad in Richtung Thalhofen unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass die Fahrertür verbogen wurde und das Glas barst. Es verteilte sich im Auto und auf der Straße. Laut Polizei wurden beide Unfallbeteiligten leicht bis mittelschwer verletzt. Sie wurden von Krankenwagen in die Klinik transportiert.

So hat die Polizei auf den Stau reagiert

Während der Unfallaufnahme kam es in Marktoberdorf zu einem längeren Stau auf der Brückenstraße bis über die AOK-Kreuzung hinaus und nach Thalhofen hinein. Die Polizei leitete den Verkehr über Nebenstraße um. Nach etwa einer Stunde hatten die Fahrzeuge wieder freie Fahrt.

