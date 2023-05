Unfallflucht bei Bidingen endet auf ungewöhnliche Weise

Zwei Kleintransport kommen sich auf einer Straße zu nahe. Sie prallen an den Spiegeln zusammen. Ein Fahrer fährt einfach weiter. Wie er trotzdem gestoppt wird.

01.05.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Zwei Kleintransporter sind sich am Samstag gegen 14.30 Uhr zwischen Königsried und Ingenried zu nahe gekommen. Im Begegnungsverkehr prallten sie mit den linken Außenspiegeln zusammen. Während einer der beiden an der Unfallstelle anhielt, fuhr der Unfallgegner ohne anzuhalten in Richtung Bidingen ( Ostallgäu) davon.

Wer der Verursacher des Unfalls ist

Der Geschädigte wendete, holte das andere Fahrzeug am Ortseingang von Bidingen ein und bewegte dessen Fahrer, einen 82-Jährigen, zum Anhalten. Den unfallflüchtigen Fahrer erwartet nun eine Anzeige.

Weitere Unfallflucht bei Bidingen ist ungeklärt: Polizei sucht Zeugen

Ungeklärt ist dagegen eine Unfallflucht, die an anderer Örtlichkeit ähnlich verlief. Am Sonntag, 30. April, gegen 18 Uhr kam es im Baustellenbereich der B 472 auf der Strecke zwischen Marktoberdorf und Schongau in Höhe der Ausfahrt Ob zu einem Unfall im Begegnungsverkehr, bei dem sich beide Fahrzeuge ebenfalls an den Außenspiegeln streiften. Der Verursacher, der Fahrer eines grauen Audi mit Schrägheck, kümmerte sich nicht um den Schaden. Am Fahrzeug der Geschädigten wurde der linke Außenspiegel beschädigt, der Schaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Selbiger Schaden dürfte am Audi entstanden sein. Zeugen mögen sich bei der Polizeiinspektion Marktoberdorf unter Telefon 08342/9604-0 melden.

Lesen Sie auch: Warum die Figuren auf dem Markoberdorfer Maibaum so besonders sind

Urbanimarkt findet Mitte Mai wieder in Marktoberdorf statt