Unfallflucht: Unbekannter beschädigt bei Apfeltrang einen Bagger

Der Bagger war an der neuen Ortsumfahrung Apfeltrang geparkt, als das Baustellenfahrzeug angefahren wurde. Die Polizei hat Spuen des Unfallfahrers gesichert.

16.09.2022 | Stand: 13:56 Uhr

In der Zeit zwischen Dienstag, 10 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr ist bei Apfeltrang ein Bagger von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Minibagger war laut Polizei auf der Straße Zum Holdersberg zwischen Apfeltrang und Ebenhofen an der neuen Umfahrung Apfeltrang abgestellt und wurde dort von einem bisher unbekanntem Fahrzeug angefahren und beschädigt. An dem Bagger sicherte die Polizei Fremdlack. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Hinweise zur Ermittlung des Unfallverursachers nimmt die Polizei Marktoberdorf unter 08342/9604-0 entgegen.

