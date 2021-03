Fusion: Marktoberdorfer Unternehmen Hübner geht mit KTB zusammen und will weiter wachsen

Mit HübnerKTB entsteht ein industrieller Anbieter mit 500 Beschäftigten. Welche Vorteile die Geschäftsführung in dem Schritt sieht.

10.03.2021 | Stand: 18:17 Uhr

Das Marktoberdorfer Traditionsunternehmen Hübner Oberflächentechnik schließt sich mit Kunststofftechnik Bernt (KTB) in Kaufbeuren zusammen. Mit der Fusion entsteht ein Anbieter mit 500 Mitarbeitern, dessen Kerngeschäft die Kunststofftechnik und die Oberflächenbearbeitung von Produkten für die Automobilindustrie, aus dem Bereich der Sanitärartikel und Konsumgüter ist. Der langjährige Geschäftsführer Thomas Hübner reichte die Leitung im Oktober 2020 an Dr. Andreas Schmid weiter. Er ist auch weiter am neuen Gesamtunternehmen beteiligt. Hübner sagte, er habe „an der Zukunft der Firma und besonders den Mitarbeitern großes Interesse“.