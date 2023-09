Firma will in Ruderatshofen Windräder bauen

Die Windkraft in Deutschland soll ausgebaut werden. Nun liegt auch in Ruderatshofen ein Antrag vor. Allerdings gibt es noch Fragen.

11.09.2023 | Stand: 06:27 Uhr

Zwar nur wenige Punkte standen auf der Tagesordnung für die Gemeinderatssitzung im Rathaus in Ruderatshofen, dafür wurden diese einzelnen Themen intensiv bearbeitet und hinterfragt. Die Vorlagen von Bürgermeister Johann Stich zu verschiedenen Bauanträgen – darunter Nutzungsänderung im Baugebiet Am Sonnenhang für die Umwidmung eines Gästezimmers in einen Therapieraum – erhielten sehr schnell und einstimmig das gemeindliche Einvernehmen. Dagegen nahm der Antrag auf den immissionsschutzrechtlichen Vorbescheid für die Errichtung von drei Windkraftanlagen in der Gemarkung Immenhofen wesentlich mehr Zeit in Anspruch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.