Unterschätzter Gipfel: Der Zwieselberg ist ein Winzling, aber mit Aussicht wie ein ganz Großer

Auf den Zwieselberg bei Roßhaupten gelangt man gemütlich über einen Waldweg. Oben erwartet die Wanderer ein Ausblick, der begeistert.

05.11.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Eigentlich fehlt ihm das klassische Image eines Aussichtsberges: Steil, felsig und nur mit einer ordentlichen Portion Kondition und Schweiß zu erklimmen. Gegenüber der hohen Alpengipfel im Ostallgäuer Süden wirkt der Zwieselberg fast wie ein Winzling. Doch in der Liga Aussicht spielt er ganz locker oben mit.

Von Roßhaupten führt ein schöner Waldweg nach oben

Von Roßhaupten aus führt ein gut begehbarer Waldweg auf den 1055 Meter hohen Gipfel namens Buch und nur ab und an lassen Durchblicke erahnen, welch Überraschung dort auf die Wanderinnen und Wanderer wartet: Stolz und majestätisch zeigen sich die Allgäuer und Ammergauer Alpen, Schloss Neuschwanstein und das Voralpenland. Unten im Tal liegt der Forggensee, der blau empor leuchtet oder – ohne Wasser – wie eine Mondlandschaft wirkt.

Ein Gefühl von Freiheit pur oberhalb von Roßhaupten

„Jeder im Dorf war schon mal hier oben. Das ist ein toller Rückzugsort und vom Panorama her gibt es einfach nichts Besseres“, sagt Linda Ananda von der Tourist-Info in Roßhaupten begeistert. Am Gipfelkreuz stehen, sich den Wind um die Nase wehen lassen – das sei ein Gefühl von Freiheit pur. Das wissen auch die Einwohner des Weilers Vorder- und Hinterzwieselberg am Fuße des Berges. Sie haben sich mit einem Augenzwinkern einen ganz besonderen Namen gegeben: Sie nennen sich „Freie Republik Zwieselberg“. Wer also mal dringend eine neue Perspektive im Alltag braucht, der wird auf dem Zwieselberg bei Roßhaupten fündig.

Infos unter: www.roßhaupten.de

