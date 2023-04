Freibad Unterthingau: 2022 war ein Rekordjahr

Der Freibadverein Unterthingau legt im Marktgemeinderat die Bilanz der Badesaison 2022 vor. Freiwillige leisteten für den Betrieb über 1500 Arbeitsstunden.

28.04.2023 | Stand: 09:00 Uhr

„Es war ein grandioser Sommer.“ Von einer gelungenen Badesaison 2022 berichtete Siegfried Maschke vom Freibadverein Unterthingau in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates. Dank der sommerlichen Witterung war die Anlage an 65 Tagen für Badegäste geöffnet. In den vorherigen Jahren waren es jeweils lediglich um die 30 Tage.

1500 Arbeitsstunden im Freibad Unterthingau geleistet

Der Betrieb der Anlage wird ehrenamtlich vom Verein organisiert. Für diverse Arbeiten wurden dazu rund 1500 Arbeitsstunden geleistet. Verschiedene Teams kümmerten sich um Rasenmähen, Reinigung, Technik, Bau, Wasserproben und Kiosk. Die Kosten für den Unterhalt betrugen rund 12.000 Euro. Darin sind Ausgaben für Wasser, Kanal, Pflegemittel, Labor, Versicherung und Strom enthalten. Der Freibadverein steuert dazu 3000 Euro bei, den Rest übernimmt die Marktgemeinde.

Für 2023 plant der Verein einen Anbau am Technikgebäude. Der Bauantrag liegt bereits beim Landratsamt Ostallgäu zur Genehmigung. Die Kosten für den Bau werden vom Verein übernommen, sagte Siegfried Maschke.

Über 1000 Mitglieder im Verein

Für die Nutzung des Freibades ist eine Mitgliedschaft im Verein notwendig. Die Beiträge seien „moderat“, sagt Maschke. Familien zahlen 40 Euro, Einzelpersonen 20 Euro pro Jahr. Mit 1348 Mitgliedern sei der Freibadverein inzwischen der größte Verein in der Marktgemeinde.

Zur Deckung der hohen Stromkosten schlug Zweiter Bürgermeister Anton Samenfink eine PV-Anlage auf dem Betriebsgebäude vor. Diesen Vorschlag werde man gemeinsam mit dem Verein weiter verfolgen, sagte Bürgermeister Bernhard Dolp dazu. Die laufenden Betriebskosten liegen unter dem ursprünglich kalkulierten Rahmen, sagte Dolp. Der Betrieb laufe „sehr, sehr gut“. Er dankte im Namen der Marktgemeinde den Mitgliedern und dem Vorstand des Vereins für ihr Engagement. Dank dieses Einsatzes konnte das Freibad erhalten werden.

Landratsamt wird digitaler

Digitaler Bauantrag: Bürgermeister Dolp informierte im Gremium über die Einführung des digitalen Bauantrages. Ab Herbst sei ein Online-Assistent verfügbar, über den die Anträge digital beim Landratsamt eingereicht werden können. Dadurch ändert sich auch der Verfahrensablauf. Bauanträge in digitaler oder analoger Form sollen künftig direkt beim Landratsamt vorgelegt werden. Die Gemeinden werden erst in einem zweiten Schritt digital beteiligt. Das Genehmigungsverfahren soll dadurch deutlich beschleunigt werden. Das Einreichen von Bauanträgen über die Gemeinde entfällt ab diesem Zeitpunkt.

Einige Mitglieder des Marktrates kritisierten den geänderten Verfahrensablauf und bezweifelten eine Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens. Die Bauanträge sollten auch weiterhin zuerst bei der Gemeinde eingereicht und dem Marktrat vorgelegt werden, sagten die Räte. Dadurch könnten örtliche Gegebenheiten frühzeitig geklärt werden. Bürgermeister Dolp soll bis zur nächsten Sitzung weitere Details zum geplanten Verfahrensablauf klären.

Unterthingauer Schloss bleibt dunkel

Schloss: Das Unterthingauer Schloss bleibt nachts weiter unbeleuchtet. Nach der seit September 2022 geltenden Energiesparverordnung durften Denkmäler zu bestimmten Zeiten nicht beleuchtet werden, so auch in Unterthingau. Die Verordnung der Bundesregierung ist ausgelaufen. Die Markträte sprachen sich jedoch einstimmig dafür aus, das Schloss auch weiterhin nicht anzustrahlen, um Energie und Kosten einzusparen.

Halle: Dolp informierte weiter, dass die Gemeinde inzwischen als Eigentümer der Grundstücke nördlich der Mehrzweckhalle in Oberthingau im Grundbuch eingetragen ist. Hier sei nun eine Planung für die Erweiterung der Halle mit Musikheim möglich.