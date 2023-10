Ausflügler sorgen für Parkplatz-Chaos in Eschers

Wiederholt stellen Besucherinnen und Besucher ihre Autos am Straßenrand und in Wiesen bei Eschers ab. Dagegen möchte die Gemeinde nun vorgehen.

02.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Immer wieder erreichen Bürgermeister Alfred Wölfle Beschwerden über nicht ordnungsgemäß abgestellte Autos im Ortsteil Eschers. Das liege am Ausflugsverkehr zum dort befindlichen Eselhof Allinger. Es werden häufig Autos am Straßenrand oder in angrenzenden Wiesen geparkt, berichtet der Untrasrieder Bürgermeister in der Gemeinderatsitzung. Von Familie Allinger wurden bereits Parkplätze errichtet.

Das Problem: Die Besucher des Eselhof Allinger finden die Parkplätze nicht immer auf Anhieb

Da die Familie bei der Sitzung anwesend war, wurde sie vom Gemeinderat gebeten zu erklären, wie viele Parkplätze derzeit zur Verfügung stehen. Patrick Allinger zufolge stehen am Hof zehn befestigte Parkplätze zur Verfügung. Diese seien gerade am Wochenende immer belegt. An einer rund 50 Meter entfernten Wiese sind nochmals 25 unbefestigte Parkplätze vorhanden und am Wohnhaus gibt es nochmals fünf Plätze auf einem Schotterplatz.

Ein Problem ist jedoch laut Allinger, dass die Besucher die unbefestigten Stellplätze nicht auf Anhieb finden. Dies soll jedoch mit Hinweisschildern gelöst werden. Der Gemeinderat forderte nun, dass die Hinweisschilder binnen vier Wochen angebracht werden sollen. Sollte sich die Situation nicht bessern, werden nächstes Jahr weitere Schritte wie beispielsweise Parkverbote oder eine Kommunale Verkehrsüberwachung geprüft.

Änderungen beim Baugebiet Waizenrieder Weg in Untrasried

Im Dezember vergangenen Jahres wurden für drei neue Baugebiete Pläne erstellt. Durch eine Gesetzesänderung des Europäischen Gerichtshofes sind diese nun nicht mehr im vereinfachten Verfahren durchführbar. Sie müssen im Regelverfahren durchgeführt werden, erklärte Dietmar Hörner vom Ingenieurbüro Hörner und Partner. Aus diesem Grund genehmigte der Gemeinderat für das Baugebiet Waizenrieder Weg eine Änderung des Flächennutzungsplanes. Die Planung des Baugebietes stellte Hörner den Gemeinderäten ebenfalls vor.

Im Norden können Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Für die restlichen Bauparzellen sind Einfamilienhäuser geplant. Hörner schlug vor, die Zufahrt zu einigen Grundstücken über Privatwege zu erschließen. Die Anlieger haben dadurch ein gemeinsames Nutzungsrecht, wären jedoch auch für den Unterhalt verantwortlich.

Die Straße selbst soll laut Hörner von der Gemeinde errichtet und anschließend an die Anlieger verkauft werden. Hörner erklärte weiter, dass der Bau einer öffentlichen Straße durchführbar sei, diese jedoch wesentlich teurer ausfallen könnte und ein bis zwei Bauplätze dabei verloren gehen. Die Gemeinderäte wollen sich informieren, wie andere Orte solche beengten Zufahrten regeln.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde vom Gemeinderat Untrasried gebilligt. Die Pläne werden öffentlich ausgelegt sowie die Träger öffentlicher Belange beteiligt.

Lesen Sie auch: So lebten und arbeiteten Bauern im Allgäu vor hundert Jahren