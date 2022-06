Unwetter wütet über das Ostallgäu: Blitzeinschlag in Biessenhofen und Überschwemmungen

Unwetter und starke Regenfälle am Wochenende haben die Ostallgäuer Feuerwehren auf Trab gehalten. In Biessenhofen hat ein Blitz in einen Baum eingeschlagen.

06.06.2022 | Stand: 10:46 Uhr

Gleich zwei Unwetter sind am Wochenende über das Ostallgäu gefegt und die Feuerwehren auf den Plan gerufen. In Biessenhofen etwa sorgte ein Blitzeinschlag für einen größeren Einsatz.

Bereits am Freitag tobte ein heftiges Umwetter mit starken Regenfällen im Großraum Marktoberdorf. Am späten Nachmittag schlug ein Blitz in eine Fichte in Biessenhofen ein. Der Baum stürzte nach Angaben der Polizei auf das Dach eines danebenstehenden Wohnhauses. Das Dach wurde dadurch mittelschwer beschädigt. Die Feuerwehr Biessenhofen musste den Baum zusammen mit professionellen Bäumfällern fällen. Die Einsatzkräfte dichteten zudem nottdürftig das Dach ab.

In Biessenhofen sind auch am Morgen nach dem Umwetter die Schäden noch deutlich sichtbar. Umgeknickte Bäume und abgebrochene Äste säumen den Weg. Bild: Stefanie Gronostay

Unterführung läuft bei Biessenhofen voll: Lastwagen bleibt stecken

Wie bereits beichtet, überfluteten diese die Unterführung bei der Firma Nestlé in Biessenhofen. Nach Angaben der Polizei stand das Wasser etwa 70 Zentimeter hoch. Ein Lastwagenfahrer schätzt die Situation falsch ein und blieb mit seinem Fahrzeug im Wasser liegen. Die Freiwillige Feuerwehr rückte aus und pumpte das Wasser ab. Die Unterführung in der Füssener Straße (B16) war währendessen für den Verkehr gesperrt. Autofahrer, die in oder aus Richtung Marktoberdorf unterwegs waren, mussten unter anderem auf die B12 ausweichen. Bei den Aufräumarbeiten der Feuerwehr kamen dann drei amtliche Kennzeichen zum Vorschein, welche Autofahrer beim Durchfahren des Wassers zuvor verloren hatten.

Auch am Sonntag sorgte ein Gewitter mit heftigen Regenfällen für einige Feuerwehreinsätze im Ostallgäu. Wie die Feuerwehr Obergünzburg berichtet, wurde sie gegen 17 Uhr gleich zu drei Einsätzen gleichzeitig gerufen. An der Ebersbacher Steige war ein Gully verstopft. Infolgedessen überflutete die Straße. Die Einsatzkräfte räumten den Abfluss frei.

Parallel dazu meldete ein aufmerksamer Bürger, dass das Wasser am Bach vom Haggenmoos in den Ort schnell ansteigt. Die Feuerwehr kontrollierte die Lage. Der Bauhof befreite den Bach schließlich von Unrat.

Zum Abschluss reinigte und öffnete die Feuerwehr den Günzrechen im oberen Markt gereinigt, sodass das Wasser auch hier problemlos abfließen konnte. Nach etwa einer Stunde rückten die Einsatzkräfte wieder ein.

Großeinsatz der Feuerwehr: Ölfilm auf der Wertach bei Biessenhofen

Am Sonntagabend sorgte schließlich noch ein Ölfilm auf der Wertach in Biessenhofen für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Ein Mitglied des örtlichen Fischervereins entdeckte am Abend, größere Mengen Öl in der Wertach und alarmierte die Feuerwehr. Der Ölfilm erstreckte sich bereits über die gesamte Breite der Wertach, als die Einsatzkräfte dort ankamen. „Das Öl wurde in Biessenhofen bei der Heubrücke zum Bachtelsee hin festgestellt“, berichtet die Polizeiinspektion Marktoberdorf. Die hinzugerufene Feuerwehr baute sofort eine Ölsperre auf, um ein Weiterfließen in den Bachtelsee zu verhindern. Ebenso sollte wohl verhindert werden, dass viel Öl in die Kläranlage fließt. Beim Überprüfen der Herkunft wurde bemerkt, dass sich im Regenüberlaufbecken Altdorf eine größere Menge Öl befindet, von wo aus es wohl in die Wertach geflossen ist. Es wurde ein Verantwortlicher vom Wasserwirtschaftsamt Kempten hinzugezogen. Der genaue Ursprung der Verunreinigung ist nach Angaben der Polizei derzeit noch unklar. Ermittlungen dazu laufen. Um Zeugen-Hinweise bittet die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342 96040.