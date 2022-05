Urbanimarkt 2022 in Marktoberdorf: Das ist alles geboten

11.05.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Erstmals seit drei Jahren findet der beliebte Urbanimarkt wieder in Marktoberdorf statt. Nachdem die Traditionsveranstaltung die vergangenen zwei Jahre wegen Corona abgesagt werden musste, führt die Stadt den Markt nun durch – mit allem Drum und Dran.

Die Enttäuschung in den vergangenen zwei Jahren war groß: 2020 und 2021 fiel der Urbanimarkt der Corona-Pandemie zum Opfer. Grund war jeweils das geltende Verbot für Großveranstaltungen im Rahmen der Coronamaßnahmen und der „somit nicht durchführbaren Abstands- und Sicherheitsregeln“. Die Hoffnung damals: Den Frühjahrsmarkt im nächsten Jahr mit Schwung und Elan und ohne Corona veranstalten zu können. Diese Hoffnung scheint sich dieses Jahr zu erfüllen. Denn die Stadt hat sich erstmals wieder dafür entschieden, die Veranstaltung durchzuführen. Bereits im Herbst fand in Marktoberdorf der Martinimarkt statt. Die Stadt stellte dafür ein ausgeklügeltes Hygienekonzept auf, das eine Maskenpflicht im Freien und Abstandsregeln vorsah. Dies ist nun beim Urbanimarkt anders: „Es gelten keine Hygienebeschränkungen“, sagt Sebastien Thier, der bei der Stadt für die Durchführung der Märkte zuständig ist. „Alles wie früher.“ Selbstverständlich werde an den Ständen und insbesondere bei den Fahrgeschäften jedoch darauf geachtet, regelmäßig zu desinfizieren, versichert Thier.

Und es ist eine Menge geboten: Von Samstag, 21. Mai, bis Montag, 23. Mai, hat der Jahrmarkt in der Innenstadt von Marktoberdorf jeweils bis 22 Uhr geöffnet. Für die Besucher stehen Autoscooter und Märchenkarussell bereit. Ein Trampolin und Water Balls sind jeweils sonntags und montags auf dem Sparkassen-Parkplatz geboten.

Händlermarkt, verkaufsoffener Sonntag und mehr in Marktoberdorf

Der traditionelle Urbanimarkt findet am Samstag und am Sonntag statt. Zahlreiche Händler bieten dort in der Stadt wieder ihre Waren an: Von Schmuck über Textilien, Geschenkartikel, Haushaltswaren, Reinigungsgeräte und Gewürze bis hin zu Naturprodukten ist alles geboten. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Am Sonntag haben zusätzlich zu dem Markt von 10 bis 18 Uhr zahlreiche Geschäfte in der Marktoberdorfer Innenstadt geöffnet.

Der Jahrmarkt hat am Samstag, 21. Mai, von 14 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 22., und Montag, 23. Mai, von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Der Händlermarkt findet am Sonntag 22., und Montag, 23. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr statt.

