29.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Der Urbanimarkt in Marktoberdorf findet wieder statt. Der traditionelle Jahrmarkt startet am Samstag, 13. Mai, und läuft bis Montag, 15. Mai, täglich bis 22 Uhr.

Am Sonntag des Urbanimarkts haben in Marktoberdorf die Geschäfte geöffnet

Händler bieten am Sonntag, 14., und Montag, 15. Mai, von 10 bis 18 Uhr Schmuck, Textilien, Haushaltswaren, Gewürze und mehr an. Stadt und Handel kombinieren den Jahrmarkt mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 14. Mai von 10 bis 18 Uhr.

