Hans Metz und Mario Fendt dürfen sich "Cortador de Jamon" nennen. Weshalb die Ostallgäuer Metzger weltweit zu einer handvoll von Experten zählen.

03.04.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Sie gehören zu den ersten 40 Experten in Deutschland, die diesen Titel erringen konnten: Die Fleischermeister Hans Metz, Zentraleinkäufer bei der Firma Kaes in Mauerstetten (V-Märkte), und Mario Fendt, Abteilungsleiter im V-Markt Mindelheim, haben die Prüfung zum „zertifizierten Cortador de Jamon“ an der Fleischer-Fachakademie in Augsburg bestanden. Sie sind damit Fachmänner für spanischen Schinken.