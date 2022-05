Vatertag mal anders: Kulturwelt Marktoberdorf lädt zu einer Überraschungswanderung ein

Die Kulturwelt Marktoberdorf veranstaltet zum Vatertag eine Überraschungswanderung. Auf die teilnehmenden Familien wartet ein spannender Ausflug.

18.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der Verein Kulturwelt Marktoberdorf lädt am Vatertag, 26. Mai, zu einer vielfältigen Überraschungswanderung ein. Vom Kuhstallweiher aus geht es auf eine Entdeckungsreise in die Natur, bei der viele Überraschungen auf die Teilnehmer warten. „Heimat-Scouts“ der Don-Bosco-Schule Marktoberdorf haben die Route erkundet: Wenige Meter neben der schmalen Straße von Kohlhunden nach Rieder ist man plötzlich ganz allein. Kein Auto, keine Fußgänger mehr, nicht einmal mehr Radfahrer. Ein unscheinbarer Pfad führt in einen Tobel mitten im Wald, hinein in eine Senke, in der mehrere Quellen für eine märchenhafte Stimmung sorgen.

Leichte gemütliche Wanderung durch Quelltal bei Marktoberdorf

Auf dem Programm steht eine leichte, gemütliche Wanderung durch das Quellental an Rieder vorbei zum Pestfriedhof und in den Hochwieswald. Unterwegs wird es immer wieder kleine, spannende Ereignisse geben, liebevoll vorbereitete Überraschungen, für die Lucia Golda und das „Mobilé-Team“ verantwortlich zeichnen.

Treffpunkt am Kuhstallweiher

Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am Parkplatz Kuhstallweiher. Die Teilnahme ist gratis, eine Anmeldung nicht notwendig. Pause ist nach einer guten Stunde reiner Gehzeit am Parkplatz Hochwieswald, wo die „Kulturwelt“ einen Verpflegungsstand einrichtet, an dem es gegen eine kleine Spende Erfrischungsgetränke zu kaufen gibt - eine willkommene Stärkung für den dann kürzeren Rückweg zum Kuhstallweiher. Ende der Veranstaltung gegen 16.30 Uhr.

Die Kulturwelt-Wanderung wird von Christoph Thoma geleitet, der Vorsitzender des Vereins Kulturwelt-Marktoberdorf ist und Staatlich geprüfter Bergwanderführer.