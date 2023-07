Schleppender Vorverkauf für das Vektol-Festival: "Das ist eine schwierige Situation"

Am 11. und 12. August findet das Vektol-Festival in Marktoberdorf statt. Doch die Veranstalter haben mit Sorgen zu kämpfen: Der Vorverkauf läuft schleppend.

24.07.2023 | Stand: 18:37 Uhr

Die Premiere im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg. Über 2000 Besucherinnen und Besucher feierten zwei Tage lang zu der Musik von 13 Bands auf dem Vektol-Festival in Marktoberdorf. In diesem Jahr findet zur Freude vieler am Freitag, 11. August, und Samstag, 12. August, eine Wiederauflage statt. Der Countdown zum Festival läuft stetig voran. Der Ticketverkauf hingegen geht eher schleppend, berichtet Raphael Hipp. Er stellt, wie bereits im vergangenen Jahr, mit seinem besten Freund Jakob Zeiler das Festival auf die Beine. Und das ist alles andere als einfach, wie er erzählt.

