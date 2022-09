Betrüger fälschen Überweisungsschein: Verein fällt beinahe Betrug zum Opfer

Mithilfe eines gefälschten Überweisungsscheins wandern beinahe 5000 Euro vom Konto des Günzacher Vereins „H-F-T Helferherz“. Der Versuch ist kein Einzelfall.

29.09.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Als Uwe Fahrni, Vorsitzender des Vereins „H-F-T Helferherz“ in Günzach, vor einigen Tagen einen Anruf von der Raiffeisenbank in Obergünzburg erhielt, fiel er aus allen Wolken: Jemand hatte versucht, vom Konto des Vereins 5000 Euro nach Irland zu überweisen. Unterzeichnet war der gefälschte Überweisungsauftrag mit Fahrnis Unterschrift, die „täuschend echt“ aussah. Der Schock bei dem Verein ist groß. Hätte nicht eine aufmerksame Bankmitarbeiterin den Vorgang überprüft, wäre „H-F-T Helferherz“ ein großer Schaden entstanden. Der Verein, der sich unter anderem für in Not geratene Familien engagiert, zieht aus dem Vorfall trotzdem Konsequenzen, wie Sprecher Alfred Bickel in einem Schreiben den Mitgliedern mitteilte. Denn der Betrugsversuch bei dem Ostallgäuer Verein ist kein Einzelfall.

