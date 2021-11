Ein Ticket, ein Fahrplan: Kommt ein großer Allgäuer Verkehrsverbund?

Das Ober- und Ostallgäu, Kaufbeuren und Kempten wollen sich in einem Verkehrsverbund zusammentun. Fahrgäste würden profitieren. Aber sind die Pläne umsetzbar?

Ein Ticket, ein Fahrplan: In Verkehrsverbünden profitieren die Fahrgäste von einheitlichen Informationen und einheitlichen Tarifen bei Bus und Bahn. Der Freistaat Bayern unterstützt deshalb die Landkreise Oberallgäu und Ostallgäu sowie die kreisfreien Städte Kaufbeuren und Kempten dabei, eine gemeinsame Verbundintegration in einer Grundlagenstudie prüfen zu lassen.

Verkehrsverbund: Fahrgäste im Allgäu hätten Vorteile

„Wir wollen, dass möglichst alle Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern Teil von leistungsstarken Verkehrsverbünden sind“, erklärt Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer in einer Pressemitteilung. Das erleichtere die Nutzung des ÖPNV und habe für die Fahrgäste viele Vorteile. Der Freistaat übernehme daher fast 90 Prozent der Kosten für die Studie und unterstütze die Kommunen mit bis zu 2,1 Millionen Euro.

ÖPNV im Allgäu: Derzeit keine Zusammenarbeit im Bahnverkehr

Die bestehende Zusammenarbeit im Allgäuer ÖPNV umfasst zwar den Bus-, nicht jedoch den Bahnverkehr. In der Region gibt es mit der Ostallgäuer Verkehrsgemeinschaft (OVG), der Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu (Mona) und der Verkehrsgemeinschaft Oberallgäu (VG OA) aktuell drei Tarifgebiete für den Busverkehr. Mit der Grundlagenstudie wird nun eine einheitliche Kooperation mit Blick auf Verkehr und Tarif auf dem Gebiet der vier Kommunen untersucht. Dabei wird auch geprüft, ob eine Integration der Bahn verkehrlich und wirtschaftlich sinnvoll wäre.

Studie prüft, ob großer Verkehrsverbund umsetzbar ist: Ergebnisse soll es 2024 geben

Mit Ergebnissen ist im Jahr 2024 zu rechnen. Wenn die Studie ergibt, dass eine Verbundintegration sinnvoll ist, können die Kommunen darüber entscheiden und weitere Förderungen des Freistaats erhalten. Anschließend wäre eine zügige Umsetzung möglich, da die Studie bereits alle Voraussetzungen wie realistische Kostenprognosen und Zeitpläne erarbeiten wird.

Ostallgäuer Landrätin: "ÖPNV wird gestärkt"

Die Verantwortlichen in der Region sehen in dem Verkehrsverbund eine Chance:

Maria Rita Zinnecker, Landrätin des Landkreises Ostallgäu: „Einheitliche Strukturen stärken den ÖPNV. Die Ergebnisse der Grundlagenstudie werden uns wichtige Erkenntnisse liefern, welche Perspektiven wir dazu im Allgäu haben. Ich begrüße die Grundlagenstudie daher ausdrücklich.“

Stefan Bosse, Oberbürgermeister Stadt Kaufbeuren: „Kaufbeuren sieht sich in einer Scharnierfunktion zwischen Allgäu und der Europäischen Metropolregion München. Die Verbindung und attraktive Gestaltung von Bus- und Bahnverkehr ist für ein klimafreundliches Pendlerverhalten wichtig. Es ist sehr sinnvoll, dass im Rahmen der Studie auch die Verzahnung mit benachbarten Verkehrsverbünden betrachtet wird.“

Thomas Kiechle, Oberbürgermeister Stadt Kempten : „Ich sehe in der Studie zur Verbundintegration eine große Chance für unseren Verkehrsraum. Das Allgäu ist ein sehr beliebter Lebens-, Arbeits- und Freizeitraum – das muss sich auch in der Organisation unseres Verkehrs widerspiegeln.“

Indra Baier-Müller, Landrätin des Landkreises Oberallgäu: „Zwei wesentliche Stellschrauben, um deutliche Verbesserungen im ÖPNV zu erreichen, sind das Thema Verkehrsverbund und das Thema Tarifharmonisierung. Anders gesagt, es sind die Knackpunkte für die Weiterentwicklung unseres ÖPNV.“

Vorteile für Fahrgäste durch einheitliches Ticket fürs Allgäu

Großer Vorteil von Verkehrsverbünden ist es, dass Tickets in der Regel einheitlich in allen öffentlichen Verkehrsmitteln gültig sind. Außerdem werden Fahrpläne aufeinander abgestimmt und spiegeln sich auch in abgestimmten Fahrgastinformationen wider, was Zugangshemmnisse zum ÖPNV abbaut.

Inzwischen haben sich laut Verkehrsministerin Schreyer alle verbundfreien Landkreise und kreisfreien Städte in Schwaben einer Verbundstudie angeschlossen. „Das ist ein großer Erfolg und ein wichtiger erster Schritt“, sagte Schreyer.

