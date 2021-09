In der Gemeinde Wald im Ostallgäu hat sich am Mittwochabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Das ist bislang bekannt.

22.09.2021 | Stand: 19:12 Uhr

Zwei Autos sind in einen schweren Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend in der Gemeinde Wald (Landkreis Ostallgäu) verwickelt. Laut ersten Informationen der Polizei ereignete sich der Unfall auf der Kreisstraße 23 auf Höhe Klosterhof.

Ein Wagen liegt nach Angaben der Polizei auf dem Dach. Neben den Einsatzfahrzeugen ist auch ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Über mögliche Verletzte ist noch nichts bekannt.

Weitere Informationen folgen.