Weil eine Autofahrerin die beiden übersehen hatte, sind in Marktoberdorf ein Motorradfahrer samt seiner 13-jährigen Sozia bei einem Unfall verletzt worden.

11.05.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Ein 44-jähriger Motorradfahrer und seine 13-jährige Sozia sind nach einem Unfall am Sonntagmittag in Marktoberdorf verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 44-jährige Marktoberdorferin hatte die beiden übersehen, als sie mit ihrem Auto von der Goethestraße in Richtung Hochwiesstraße fahren wollte.

Wieviel Sachschaden entstanden ist

Als sie die Seeger Straße kreuzte, kam es zum Zusammenstoß. Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf entstand bei dem Unfall zudem rund 8000 Euro Sachschaden.