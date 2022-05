Versuchter Einbruch bei Untrasried - möglicher Zusammenhang mit anderen Vorfällen

Unbekannte haben versucht, in ein Wohnhaus bei Untrasried einzubrechen. Auch in anderen Dörfern im Allgäu gab es ähnliche Taten. Gibt es eine Verbindung?

24.05.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Unbekannte Täter haben am Freitagvormittag der letzten Woche zwischen 9 und 11 Uhr versucht, in ein freistehendes Einfamilienhaus im Weiler Ullenberg, nördlich von Untrasried (Ostallgäu), einzubrechen. Die Polizeibeamten fanden an mehreren Fenstern im Erdgeschoss Hebelspuren. Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf schafften es die Täter jedoch nicht, ins Gebäude einzudringen. Der Sachschaden an den Fensterrahmen wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (Lesen Sie dazu auch: Auf frischer Tat ertappt: 55-Jähriger stiehlt Leergutkästen in Leuterschach)

Möglicherweise bestehen Zusammenhänge zu anderen Einbrüchen

Möglicherweise besteht bei der Tat ein Zusammenhang mit einem erfolgreichen Einbruch im knapp drei Kilometer enfernten Weiler Habersberg bei Obergünzburg. Dort war Anwohnern im gleichen Zeitraum ein silberner oder grauer VW Touran mit dem Teilkennzeichen NU (Neu-Ulm) aufgefallen. Auch in Leubas bei Kempten waren Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen. Alle Tatorte befinden sich in einem Radius von ungefähr 10 Kilomentern, sodass ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden kann.

Ob zu einem weiteren Einbruch im Bereich der Polizeiinspektion Günzburg am Freitagvormittag oder -mittag ebenfalls eine Verbindung besteht, ist bislang unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizei Kaufbeuren bittet um Hinweise

Die Polizei Kaufbeuren bittet etwaige Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen oder dem silbernen VW Touran geben könnte, sich unter deer Telefonnummer 08341/9330 zu melden.

Lesen Sie auch: Verzögert der dreiste Kabeldiebstahl den Tunnelbau bei Marktoberdorf?

Lesen Sie auch