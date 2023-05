Veteranentreffen in Willofs: Geballte Energie vor und auf der Bühne

Beim Veteranentreffen in Willofs stehen Größen wie Peter Bursch und Rainer von Vielen auf der Bühne. Einen Höhepunkt gibt es bereits beim ersten Festivaltag.

09.05.2023 | Stand: 09:55 Uhr

Die Macher des Veteranentreffens in Willofs haben in diesem Jahr ein Glückslos gezogen. Peter Bursch, der „Gitarrenlehrer der Nation“, reiste mit seiner legendären Band „Bröselmaschine“ zu dem Musikfestival an. Am Wochenende strömten Tausende Fans zu den Bühnen und campierten um das Gelände am Gasthof Obermindeltal. Einen Höhepunkt von insgesamt zwölf Gruppen setzte Rainer von Vielen bereits am ersten Festivaltag.

