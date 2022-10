Mit dem Viehscheid in Apfeltrang endet der Alpsommer im Ostallgäu

Jetzt ist der Alpsommer im Ostallgäu vorbei. Beim charmanten Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Schumpen ins Tal. Die schönsten Bilder.

02.10.2022 | Stand: 14:27 Uhr

"Uns hat es schon alle wieder gebitzelt", sagt der Hirte der Alpe Schroffenstein Markus Stich. Nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder ein Viehscheid-Fest in Apfeltrang. "Und sogar mit dem Wetter haben wir Glück." Bewölkt ist es zwar an diesem Sonntag, aber immerhin herbstlich warm - und trocken. Hatte es doch am frühen Morgen noch heftig geregnet.

So können auch die rund 500 Zuschauer im kleinen Örtchen Apfeltrang den Viehscheid genießen. Unter kräftigem Schellengeläut ziehen die 45 Schumpen und rund zehn Geißen durch die Ortschaft.

Bilderstrecke

Viehscheid in Apfeltrang 2022

1 von 19 Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. 2 von 19 Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. 3 von 19 Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. 4 von 19 Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. 5 von 19 Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. 6 von 19 Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. 7 von 19 Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. 8 von 19 Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. 9 von 19 Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. 10 von 19 Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. 11 von 19 Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. 12 von 19 Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. 13 von 19 Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. 14 von 19 Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. 15 von 19 Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. 16 von 19 Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. 17 von 19 Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. 18 von 19 Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. 19 von 19 Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. Beim Viehscheid in Apfeltrang kommen 45 Jungrinder ins Tal. Auch einige Geißen laufen mit. Hirte Markus Stich führt das Kranzrind. 1 von 19 Viehscheid in Apfeltrang - 45 Schumpen - Fest im Ort Viehscheid in Apfeltrang - 45 Schumpen - Fest im Ort

Wer noch Allgäuer Viehscheid-Atmosphäre schnuppern will, hat dazu am Montag, 3. Oktober, die letzte Gelegenheit dazu. In Memhölz findet 2022 der letzte Viehscheid statt.