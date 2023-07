Der Viehscheid in Apfeltrang ist der nördlichste im Allgäu

Der Termin für den Viehscheid in Apfeltrang 2023 steht. Bei dem Alpabtrieb in dem Ortsteil von Ruderatshofen (Ostallgäu) kommt nur eine Herde zurück ins Tal.

29.06.2023 | Stand: 14:14 Uhr

Der Viehscheid in Apfeltrang, einem Ortsteil der Gemeinde Ruderatshofen (Landkreis Ostallgäu), zählt zu den kleinen Viehscheiden im Allgäu. Der Alpabtrieb ist zudem der nördlichste im Allgäu. Bis zu 50 Rinder begleitet Hirte Markus Stich von der Alpe Schroffenstein über den Schroffensteinweg ins Tal.

2022 verfolgten etwa 500 Zuschauer den Viehscheid in Apfeltrang inklusive Kranzrind. Davor musste der Alpabtrieb zwei Jahre lang wegen der Corona-Pandemie pausieren. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Viehscheid Apfeltrang 2023:

Steckbrief: Viehscheid Apfeltrang 2023

Name: Viehscheid Apfeltrang (Gemeinde Ruderatshofen)

Ort: 87674 Apfeltrang, Wenglinger Straße (bei Landgasthof Hubertus)

Termin: 1.10.2023, 10.30 Uhr

Besonderheit: Kleiner Viehscheid, den es erst seit 2009 gibt, mit Festzelt

Wann ist Viehscheid in Apfeltrang 2023?

Die Gemeinde Ruderatshofen hat den Termin für den Viehscheid 2023 in Apfeltrang bereits bekannt gegeben: Der Alpabtrieb findet am Sonntag, 1. Oktober, in dem Ortsteil statt.

Der Viehscheid-Tag beginnt um 10.30 Uhr mit dem Eintreffen der etwa 50 Jungrinden von der Alpe Schroffenstein am Scheidplatz an der Wenglinger Straße - nahe des Landgasthofs Hubertus. Alphirte Markus Stich und sein Team übergeben die Rinder dort ihren sieben Besitzern.

Zum Viehscheid wird Frühschoppen, Mittagstisch und Kaffee geboten. Zur Unterhaltung spielen die Kirnachtaler Alphornbläser und die Kapelle Ruderatshofen. Dazu laden die Weidegenossenschaft Apfeltrang, der Alphirt sowie der Gasthof Hubertus ein.

Seit wann gibt es den Viehscheid in Apfeltrang?

Der erste Viehscheid in Apfeltrang fand im Jahr 2009 statt. Schon damals kam Hirte Markus Stich mit einem rächtig geschmückten Kranzrind, gefolgt von 44 Jungrindern, im Tal an. Damals standen gerade mal ein paar neugierige Dorfbewohner am Wegrand und verfolgten den Alpabtrieb. Damit ist der Viehscheid ein junger Brauch in Apfeltrang im mittleren Ostallgäu.

Heute ist der nördlichste und terminlich immer einer der letzten Viehscheide im Allgäu nicht nur im dörflichen Terminkalender fest etabliert. Inzwischen kommen auch Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung.

Was ist das Besondere beim Viehscheid in Apfeltrang?

Der Viehscheid in Apfeltrang ist ein kleiner Alpabtrieb, den es erst seit 2009 gibt. Im Festzelt gibt es Live-Musik sowie Essen und Trinken.

Wo kann ich in Apfeltrang parken?

Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto nach Apfeltrang kommen, können auf den ausgewiesenene und öffentlichen Parkplätzen ihre Fahrzeuge abstellen.

Wie komme ich zum Viehscheid in Apfeltrang?

Mit dem Zug können Bahnfahrer zu den Bahnhöfen in Ebenhofen, Marktoberdorf oder Kaufbeuren fahren (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn) - und weiter mit dem Bus nach Apfeltrang (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Wo kann ich in Ruderatshofen übernachten?

Viehscheid-Besucher können in Ruderatshofen und den Ortsteilen Apfeltrang, Geisenhofen, Heimenhofen, Hiemenhofen, Immenhofen und Leichertshofen übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt das Gastgeberverzeichnis der Gemeinde Ruderatshofen hier. Informationen unter Telefon +49 08343-306 oder per E-Mail.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Apfeltrang dabei?

Beim Viehscheid in Apfeltrang kommt nur eine Herde mit knapp 45 Jungrindern ins Tal.

Alpe Schroffenstein mit Hirte Markus Stich

Wer veranstaltet den Viehscheid in Apfeltrang?

Seit 2009 veranstaltet die Weidegenossenschaft Apfeltrang den Viehscheid in Apfeltrang. Die Genossenschaft besitzt dort Almflächen, die jedes Jahr vom Jungvieh der Mitglieder beweidet werden.

Beim Viehscheid hilft allerdings das ganze Dorf zusammen: Insgesamt sind es an die 40 Freiwillige, die sich um Zeltaufbau, Absperrung, Verkauf und um den Viehscheid selbst kümmern.

