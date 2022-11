Warum eine Reiterin aus Marktoberdorf nun zur deutschen Vielseitigkeits-Elite gehört

Anna-Katharina Vogel steigt in die höchste Riege der deutschen Vielseitigkeitsreiter auf. Sie hat viel auf sich genommen. Wie es ihr im Parcours ergangen ist.

11.11.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Mit einem elften Platz beim CCI5*-L im französischen Pau reiht sich Anna-Katharina Vogel aus Biessenhofen in die Reihe der deutschen Fünf-Sterne-Vielseitigkeitsreiter ein. Für die 26-Jährige vom Reit- und Fahrverein Marktoberdorf und ihre 15-jährige Stute DSP Quintana P war es der erste Start auf höchstem internationalem Niveau.

Eine Bilderbuchkarriere der Reiterin aus Marktoberdorf

Mit der Platzierung auf dem elften Rang belohnte sich Vogel mit DSP Quintana P für ihr Engagement, die weite Fahrt von fast 1500 Kilometer bis nahe an die französische Atlantikküste auf sich zu nehmen. Anna-Katharina Vogel war 2019 die jüngste Teilnehmerin der Europameisterschaften der Vielseitigkeit in Luhmühlen. Damals belegte sie Platz 14. Ein Jahr später gewannen sie und ihre in Brandenburg von der Pfitzmann GbR gezogene DSP-Stute v. Quality – Landor S Bronze bei den deutschen Meisterschaften in Luhmühlen.

In diesem Jahr nahmen sie nun nach guten Platzierungen bei den Nationenpreisen in Avenches und Arville Kurs auf den fünften Stern. Übrigens ist Vogel damit erst die vierte deutsche Reiterin, die dieses Jahr – höchst erfolgreich – eine 5* Prüfung bestritt. Mit ihrem Credo „Ich kann hier nur gewinnen“ war Anna Vogel nach Frankreich gereist, und sie sollte Recht behalten. Nach einer soliden Dressur in Pau starteten sie von Rang 29 in ihre Paradedisziplin Geländeritt. Danach sollte es für die beiden nur noch nach oben gehen.

Warum Anna-Katharina Vogel die Experten überrascht

Mit einer Geländerunde, die viele sprachlos machte, brachten die beiden das Ergebnis von -8,4 aus der Zeit ins Ziel und verbesserten sich damit bis auf Platz 14. Ein Rumpler, bei der Quintana in einer Buschhecke einfußte und danach deutlich die Balance verlor, kostete dabei sicherlich einige wertvolle Sekunden.

Auch den über elf Minuten im Gelände mussten Quintana und Anna Vogel keinen Tribut zollen, denn das Springen in Pau ist nicht gerade dafür bekannt, dass so viele Paare fehlerfrei bleiben. Deshalb hieß es: Nun erst recht noch einmal voll konzentriert und fokussiert sein. Mit einem Abwurf und einer angefangenen Sekunde über der erlaubten Zeit im Parcours verschenkten die beiden zwar noch zwei Plätze nach oben, verbesserten sich dennoch bis auf Platz elf.

