Volksmusik neu interpretiert: MaxJopseh begeistert in der Filmburg Marktoberdorf

Es ist ein ungewohntes Bild, das sich den Konzertbesuchern in der Filmburg Marktoberdorf bietet: Auf der Bühne hat diesmal kein Jazz-Quartett Platz genommen, sondern ein Tubist, ein Gitarrist und zwei Akkordeonspieler – bekannt unter dem Namen MaxJoseph. Das Ensemble hat sich der neuen Volksmusik verschrieben. Traditionen werden aufgebrochen, neue Kompositionen geschaffen. Ein immer wieder spannendes Erlebnis, das auch beim Publikum in der Filmburg auf große Begeisterung stößt.

Traditionell verwurzelt und doch neu interpretiert

Wie angekündigt spielen Andreas Winkler und Josef Steinbacher die Steirische Harmonika. Diese kommt keinesfalls aus der Steiermark, sondern aus Wien. Die feine Gesellschaft bezeichnete das Ländliche mit „Steirisch“ und so wird das wechseltönige Knopfakkordeon bis heute der Volksmusik zugeschrieben. „Neue Volksmusik“ nennen die vier Profi-Musiker ihr Programm und das zurecht! Natürlich spürt man die Wurzeln, wenn ein Zwiefacher geschickt in eine impressionistische Melodie eingebaut ist, wenn ein Viervierteltakt sich vom Marsch ableitet, um orchestral den Saal bis in die letzte Reihe zu durchtanzen.

Zu den vollen Bässen, die charakteristisch für die „Steirische“ sind, gesellt sich virtuos der satte, aber sehr variable Sound der Tuba. Einmal mehr überrascht Florian Mayrhofer solistisch die Zuhörerinnen und Zuhörer mit brillantem, varian-tenreichem Spiel. In „trockenen Ansagen“ führen die Musiker abwechselnd von einem Stück zum anderen und kreieren dabei ihre eigene Musikwelt zum Thema „Neue Welt“.

Die beginnt mit der Entdeckungsreise des Weltumseglers Magelan. So spannt sich an diesem klangreichen Abend ein Bogen von den Rhythmen und Harmonien südamerikanischer und spanischer Musik bis hinauf ins Alpenland. Dabei übernimmt die Gitarre souverän die Führungsrolle, bis dann doch ab und an der Jazz durchblitzt oder Klanggemälde fast meditativ im Raum schweben und wabern. Es ist ein Sog, der das zahlreiche Publikum mitnimmt und die Lust am Zuhören nie abreißen lässt.

Daher kommt der Name des Ensembles

Ein Abend, der sich einprägt wie der illustre Name MaxJoseph des Ensembles der das Bayerische Element verdeutlicht durch Georg Unterholzner (Gitarre), Andreas Winkler und Josef Steinbacher aus der Tölzer Gegend. Florian Mayrhofer aus Huttenwang bereitet dem Ensemble ein tieftönendes, kongeniales Fundament. Langanhaltenden Applaus gibt es für die Musikanten in der Filmburg und wohltuende Zugaben für den Heimweg bekommt das begeisterte Publikum.

