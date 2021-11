Vom Familienunternehmen zum Global Player: Dieser Mann begleitete den Aufstieg der Firma Fendt

Sepp Nuscheler arbeitete 35 Jahre bei Fendt. Als Pressesprecher erlebte er Meilensteine der Firmenhistorie hautnah. Im Ruhestand geht er ein großes Projekt an.

19.11.2021 | Stand: 18:29 Uhr

Er war nicht der Mann im Hintergrund, sondern immer der an der Seite. Hatten die Chefs des Landmaschinenherstellers Fendt etwas Wichtiges zu verkünden, Sepp Nuscheler saß daneben. Und als Pressesprecher des Unternehmens wusste er natürlich längst, was gesagt werden würde. Von 1985 an begleitete Nuscheler die Entwicklung Fendts vom Familienunternehmen zum Global Player. In dieser Zeit erlebte er mehrfach hautnah mit, wie Firmengeschichte geschrieben wurde. So passt es gut, dass sich Nuscheler nun in seinem Ruhestand darum kümmert, wie die Geschichte von Fendt in Zukunft etwa in einem Museum präsentiert werden kann.