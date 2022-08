Vom Knödelworkshop bis zum Tanzkurs: Das ist im neuen Semester der Volkshochschule Ostallgäu Mitte geboten

An der Volkshochschule Ostallgäu Mitte startet bald das Herbst- und Wintersemester. Es gibt viel Neues auf dem Programm. Die Anmeldung läuft bereits.

26.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Ob ein Knödel-Workshop oder ein Wildkräuterspaziergang: Im Herbst- und Winterprogramm der Volkshochschule Ostallgäu Mitte ist für das kommende Semester, das am 12. September beginnt, ein buntes Programm geboten. Auch zahlreiche neue Veranstaltungen stehen zur Auswahl. Die Anmeldung ist bereits möglich.

Das Spektrum der Vhs ist breit gefächert: Von der Grund- über die Weiterbildung bis hin zu speziellen Angeboten ist für Groß und Klein alles dabei. Auch dieses Semester werden wieder Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch auf verschiedensten Sprachniveaus angeboten. Unter besondere Sprachen ist dieses Semester ein Schwedischkurs aufgeführt. Michael Schwaderlapp entführt die Teilnehmer in Marktoberdorf in das Land der 100.000 Seen und verrät, warum der Lausbub aus Lönneberga im Original gar nicht Michel heißt.

Workshop in Obergünzburg: So wird der Knödel eine runde Sache

Ganz neu in dem Programm ist im Bereich Kulinarisches unter anderem ein Knödel-Workshop mit Ingo Festner in Obergünzburg. Dabei dreht sich alles um die bayerische Köstlichkeit. Denn was wäre ein Sonntagsbraten ohne den perfekten Knödel? Ingo Festner zeigt den Teilnehmern, wie der Knödel eine runde Sache wird.

Für Bewegungsbegeisterte stehen einige Veranstaltungen auf dem Programm. Ob Bauch-Beine-Po, Zumba oder Waldbaden: Für jede Alters- und Leistungsgruppe ist etwas dabei. Die Vhs setzt auch auf die kleinen Besucher. Unter der Kategorie „Junge Vhs“ finden sich Tanz- und Bewegungsgruppen, Kreativworkshops und Technikkurse. In der Stadtbücherei Marktoberdorf wird wieder „machbarMOD“ angeboten – ein Ort, an dem sich die Kinder technisch und kreativ austoben können.

Auch für Kinder ist etwas geboten

Apropos Technik: Viele Kurse bei der Vhs werden auch virtuell über Skype oder Zoom angeboten. Und wer sich in der digitalen Welt noch unsicher fühlt, findet dafür ebenfalls den richtigen Kurs: „Abenteuer Internet“ beispielsweise, der in Kooperation mit dem Landratsamt Ostallgäu stattfindet. Er ist für Senioren gedacht, die bisher sehr wenig oder gar keine Berührung mit der Technik hatten, aber dennoch neugierig sind. Neugierde ist sowieso ein gutes Stichwort für das kommende Semester, das unter dem Motto: „Begeisterung für Bildung“ steht.

Lesen Sie auch

Bildung für alle Volkshochschule Füssen: 70 Jahre – aber noch lange nicht müde

Das Herbst- und Winterprogramm der Vhs erscheint am 30. August als Beilage in der Zeitung. Das Programm ist bereits unter www.vhs-oal-mitte.de online verfügbar. Infos und Kontakt gibt es auch beim Service-Telefon der Vhs unter 0800/6645256 oder per E-Mail unter info@vhs-oal-mitte.de