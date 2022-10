Von klein auf Feuer und Flamme: Das erleben Kinder bei der Kinderfeuerwehr in Obergünzburg

Seit einem Jahr hat die Feuerwehr Obergünzburg eine Kinderfeuerwehr mit 50 Kindern. Warum brennen sie so für das Ehrenamt? Ein Besuch bei der Gruppenstunde.

22.10.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Ein kurzer Film fasst an diesem Montagnachmittag die Aufgaben der Feuerwehr Obergünzburg zusammen: Auf der Leinwand sind Einsatzkräfte zu sehen, die einen Großbrand löschen, Menschen retten und Fahrzeuge bergen. Der Film endet mit den Worten „Wir brauchen euch, um überhaupt helfen zu können. Kommt zur Feuerwehr.“ Diese Botschaft erreicht an diesem Tag 50 Kinder. Sie sind in der Feuerwehrwache zusammengekommen, um genau dies zu tun: Sie wollen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr werden – mit allem, was dazugehört.

