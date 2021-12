Vorsicht bei SMS-Nachrichten vom Paketdienst

Insbesondere vor Weihnachten häufen sich die Betrugsversuche mit falschen Paket-SMS. Wie sich Verbraucher schützen können.

24.12.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Weihnachtsgeschenke werden in vielen Fällen auch im Internet gekauft. Das nutzen Kriminelle. Sie versuchen, Verbraucherinnen und Verbraucher mit Handy-Kurznachrichten (SMS) in eine Falle zu locken. Laut Verbraucherzentrale Bayern wird als Absender ein vermeintlicher Paketdienst angegeben. „Die Folgen dieser Fake-SMS können unterschiedlich sein: Manche locken Verbraucher in eine Abofalle, andere greifen persönliche Daten ab oder versuchen, Schadsoftware auf das Smartphone zu bringen“, erklärt Tatjana Halm, Juristin bei der Verbraucherzentrale.

Betrugsversuche häufen sich vor Weihnachten

Diese sogenannten „Smishing“-Attacken häuften sich insbesondere vor Weihnachten. Verhindern können Verbraucher den Empfang solcher SMS kaum. Umso wichtiger ist das richtige Verhalten: „Verbraucher sollten auf solche Nachrichten nicht antworten, da sie so verraten, dass ihre Telefonnummer tatsächlich genutzt wird.“ Fordert eine SMS Nutzer auf, eine App zu installieren, sei besondere Vorsicht geboten, rät Tatjana Halm.

