Anna Hofmann und Alina Wölfel machen eine Ausbildung im Handwerk. Vorurteile sind bei ihnen fehl am Platz. "Das sollte im 21. Jahrhundert kein Thema mehr sein."

07.09.2021 | Stand: 08:33 Uhr

412 Auszubildende haben laut Handwerkskammer für Schwaben (HWK) am 1. September im Ostallgäu und in Kaufbeuren eine Lehre im Handwerk begonnen. Auch zwei Ostallgäuerinnen sind darunter: Anna Hofmann startet eine Lehre zur Anlagenmechanikerin und Alina Wölfel eine Lehre zur Schreinerin. Am ersten Tag betreten neben den beiden Frauen auch ihre Ausbildungsbetriebe in Biessenhofen und in Wald Neuland: Denn dort ist es jeweils das erste Mal, dass ein weiblicher Lehrling hinter der Werkbank steht.