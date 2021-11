Wünsche bedürftiger Kinder erfüllen: Der Wunschbaum in Marktoberdorf macht's möglich

Der Lions Club in Marktoberdorf erfüllt dieses Jahr wieder die Wünsche bedürftiger Kinder zu Weihnachten. Wie die Aktion funktioniert.

29.11.2021 | Stand: 11:31 Uhr

Auch dieses Jahr führt der Lions Club Marktoberdorf vor Weihnachten seine Wunschbaumaktion durch. Das Ziel: Wünsche bedürftiger Kinder und Jugendlicher aus dem Altlandkreis Marktoberdorf erfüllen. Der Baum mit den Wunschzetteln steht in der Halle der VR-Bank Ostallgäu-Kaufbeuren in der Ruderatshofener Straße.

Wer eines der bedürftigen Kinder beschenken will, wählt sich einen der Wunschzettel aus, besorgt das gewünschte Geschenk im Wert bis maximal 40 Euro, verpackt es weihnachtlich und legt gerne auch einen kleinen Gruß mit ins Paket. Dann befestigt er den Wunschzettel außen auf dem Paket und gibt es bis zum 15. Dezember 2021 in der Zahnarztpraxis von Dr. Irmtraud und Berthold Fourné im Medicum ab (Ruderatshofener Str. 29). Der Lions Club bringt die Geschenke dann rechtzeitig in der Weihnachtswoche zu den Kindern.

75 Wunschzettel hängen am Wunschbaum in Marktoberdorf

75 Wunschzettel hängten Lions Clubpräsidentin Vroni Diepolder mit weiteren Mitgliedern des Clubs und Vertretern der örtlichen Schulen zum Start der Aktion am Wunschbaum auf. Im Beisein von Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell und Stefan Schweigler, Rektor der Mittelschule Marktoberdorf, bedankte sich Diepolder bei Dr. Hermann Starnecker, Vorstandssprecher und Simon Senn, Regionalleiter der VR-Bank Ostallgäu-Augsburg, dass der Lions Club auch dieses Jahr wieder seinen Wunschbaum in der Bank aufstellen durfte.

Sie bedankte sich auch bei den Schulleitern, Lehrern und den Schulpädagogen aller Marktoberdorfer und der Unterthingauer Schule, welche mit den bedürftigen Kinder und deren Eltern sprachen. Auf den Wunschkarten stehen neben den Wünschen nur der Vorname und das Alter des jeweiligen Kindes. Denn Diskretion ist den Organisatoren wichtig.

Wunschbaum ist Herzensangelegenheit

Es sei ihm eine Herzensangelegenheit, bei der Aktion mitzuhelfen, antwortete Dr. Starnecker. Die Bank werde gerne noch weitere Wunschkarten aufhängen, sollten diese nachgeliefert werden. Hauptsächlich Spielzeug, aber auch praktische Wünsche standen auf den einzelnen Karten. Doch manche der Wünsche trieben auch Tränen in die Augen der Leser. Und schon während des Bestückens des Baums wurden auch schon die ersten Karten wieder ab- und mitgenommen.

Lesen Sie auch

Weihnachtsaktion in Marktoberdorf Weihnachts-Wunschbaum: So können Marktoberdorfer bedürftigen Kindern eine Freude machen

Wer Kinderwünsche wahr werden lassen will und noch Fragen hat, kann sich an Birgit Karle von der Pressestelle des Lions Clubs Marktoberdorf, Telefon 01525/3757119, oder an die Zahnarztpraxis Fourné unter Telefon 08342/7280 wenden.