Marco Schmid aus Wald sorgte 2021 mit Notenschnitt von 0,69 für Aufsehen. Mittlerweile schreibt er als Mathematik-Student Bestnoten. Doch das ist nicht alles.

25.09.2022 | Stand: 11:34 Uhr

In den Semesterferien hatte Marco Schmid ausnahmsweise keine Lust auf Mathematik, statt dessen lernte er eine neue Sprache. Der 19-Jährige aus Wald (Ostallgäu), der im Vorjahr das Abitur mit einem Schnitt von 0,69 abschloss und mittlerweile an der Münchner Ludwigs-Maximilians-Universität (LMU) studiert, machte einen dreiwöchigen Italienisch-Kurs in Florenz.

