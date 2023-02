Warum selbst Schulbusfahrer Kinder bei Oberthingau über die Straße lotsen müssen

An einer Schulbushaltestelle sehen ein Bürger und der Marktrat Unterthingau ein großes Problem. Was sie vom Landkreis fordern und wie der die Lage einschätzt.

10.02.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Mehr Sicherheit für Schulkinder an der Bushaltestelle bei Eichelschwang: Dieses Ziel verfolgt der Marktgemeinderat in Unterthingau ( Ostallgäu) und unterstützt den Antrag eines Bürgers an das Landratsamt Ostallgäu. Er will ein Tempolimit von 70 Stundenkilometern in diesem Bereich.

Ein Bürger aus Oberthingau hat beim Landratsamt als zuständige Behörde für die Kreisstraße und bei der Marktgemeinde einen Antrag auf Verbesserung der Verkehrssicherheit gestellt. Darin fordert er eine Begrenzung der Fahrgeschwindigkeit auf 70 Stundenkilometer in beiden Richtungen und eine Nachrüstung von Verkehrszeichen für diesen Abschnitt.

Das ist die Begründung für die Forderung nach mehr Sicherheit an der Haltestelle in Oberthingau

Die Haltestelle Eichelschwang befindet sich direkt an der Kreisstraße OAL 3 rund 350 Meter südlich vom Oberthingauer Kreisverkehr. Kinder und Erwachsene, die den Bus in Fahrtrichtung Görisried betreten oder verlassen, müssen über die Straße. Die Kreisstraße sei als Unfallschwerpunkt und Raserstrecke bekannt, sagt der Antragsteller. Ein Überqueren für Fußgänger sei ein erhebliches Sicherheitsrisiko, da fast alle Fahrzeuge an der Haltstelle 100 Stundenkilometer erreichen. Das Überholverbot sei nur durch eine durchgezogene Linie erkennbar. Zudem fehlten Verkehrszeichen als Hinweis auf das Überholverbot, die Bushaltestelle und die Abzweigung nach Eichelschwang. Die schnelle Beschleunigung nach dem Kreisverkehr vor allem durch Motorräder führe auch zu einer starken Lärmbelästigung der Anwohner.

Das ist das Ergebnis des Ortstermins mit Landratsamt und Polizei in Oberthingau

Der Antrag des Bürgers wurde nun in der Sitzung des Marktgemeinderates beraten. Bürgermeister Bernhard Dolp berichtete, dass vor einiger Zeit ein Ortstermin mit Polizei und Landratsamt stattgefunden habe. Die Behörde habe daraufhin mitgeteilt, dass keine Geschwindigkeitsbegrenzung erforderlich sei. Inzwischen häuften sich jedoch gefährliche Situationen, sagte Dolp. Auch die Fahrerinnen und Fahrer der Schulbusse berichteten das. Gelegentlich steigen diese mit aus und begleiten die Schulkinder über die Straße.

Zweiter Bürgermeister Anton Samenfink unterstützte den Antrag. Tempolimit und Beschilderungen könnten das Unfallrisiko minimieren. Auch aus der Bürgerschaft komme Zustimmung.

Die Räte hielten den Antrag für berechtigt. Die Marktgemeinde solle ihn gegenüber dem Landratsamt schriftlich unterstützen. Die Zustimmung erfolgte einstimmig.

Was für die Wasserversorgung von Oberthingau geplant ist

Der Regionale Planungsverband Allgäu hat die Marktgemeinde über die Fortschreibung des Teilfachkapitels Wasserwirtschaft informiert und zur Stellungnahme aufgefordert. Darin sind Änderungen bei Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für die Wasserversorgung in der Regionalplanung vorgesehen. Bei der Wasserversorgung Oberthingau soll das Vorranggebiet Richtung Westen erweitert werden, das Vorranggebiet nördlich des Wasserschutzgebietes hingegen entfallen. Auch bei der Quelle Heuwang ist eine Ausweitung des Vorranggebietes nach Westen geplant. Für die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen ergeben sich keine Einschränkungen, wurde auf Nachfragen aus dem Gremium erklärt. Unvereinbare bauliche Maßnahmen in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten seien in einer Negativliste aufgeführt. Darunter fallen zum Beispiel Kiesgruben, Biogasanlagen oder große Schweinemastbetriebe. Der Marktrat verzichtete auf eine Stellungnahme.

Dem Bauantrag zum Neubau einer Betriebshelferwohnung mit Maschinenhalle in der Eschenau stimmten die Räte zu – allerdings unter dem Vorbehalt der Klärung der nötigen Löschwasserversorgung mit dem Kreisbrandrat. Das Bauvorhaben im Außenbereich sei bereits mit Landratsamt und Landwirtschaftsamt abgestimmt, erklärte Bürgermeister Dolp.

