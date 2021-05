Warum das Weltreligionen-Festival "Musica Sacra" an Bedeutung gewinnt

Am Freitag beginnt das Festival Musica Sacra in Marktoberdorf. Publikum kann online dabei sein. Warum das Festival in diesen Zeiten sogar noch wichtiger wird.

Es gelten strenge Hygieneregeln, wenn am kommenden Freitag Organisatoren und Teilnehmer zur Eröffnung des Festivals Musica Sacra International in die Bayerische Musikakademie in Marktoberdorf kommen. Jeder wird getestet, es besteht Masken- und Abstandspflicht. Publikum ist nicht zugelassen. Das aber kann per Live-Stream alles verfolgen, war drinnen vorgeht.

Vor Ort werden drei der insgesamt neun Ensembles mitwirken, die heuer zu diesem Festival der fünf Weltreligionen eingeladen worden sind. Zwei werden aus Beirut und aus Buenos Aires zugeschaltet. Vor Ort sind auch die Moderatoren Jeroen Schrijner und Eva Rüth. Um 20 Uhr geht es los. Es soll eine Atmosphäre geschaffen werden, wie sie seit den Anfängen des Festivals 1992 für dieses Festival der Begegnung typisch ist.

Musica Sacra: Das Festival bringt die Weltreligionen im Allgäu zusammen

„Das Festival ist der Versuch eines Beitrags, die Musik dazu zu verwenden, Frieden zu schaffen.“, sagte Festivalgründer Dolf Rabus einmal im Rückblick auf seine ursprüngliche Motivation, ein Festival zu veranstalten, das Musikerinnen und Musiker aus den fünf großen Weltreligionen im Allgäu zusammenbringt. 1992 geschah dies unter dem akuten Eindruck der Gewalt von Protestanten und Katholiken im Nordirlandkonflikt. Fast 30 Jahre später hat dieses Anliegen nichts von seiner Brisanz eingebüßt: Seit Ende März kommt es in Belfast erneut zu gewalttätigen Ausschreitungen. Und angesichts der aktuellen Situation in Israel und im Gaza-Streifen erkennt man die Bedeutung eines Festivals, das sich den Dialog zwischen den Religionen zur Aufgabe gemacht hat.

Ökumene und interreligiöser Dialog mögen heute vertraute Begriffe sein, 1992 war die Idee eines multireligiösen Musikfestivals neu und ungewöhnlich. Musica Sacra International hat sich dabei von Anfang an durch einige Besonderheiten ausgezeichnet: Dolf Rabus – und jetzt seine Nachfolger – legten Wert darauf, authentische Vertreter ihrer Traditionen zu finden, die Musik als Glauben, Denken und Handeln aus ihrer Religion heraus verstehen.

Musica Sacra in Marktoberdorf: Vorträge sind ausschließlich online mitzuverfolgen

Diesem Verständnis dienen auch Vorträge und weitere Beiträge, die am Samstag, 22. Mai, ab 14 Uhr ebenfalls ausschließlich online mitzuverfolgen sind.

Auch wenn in diesem Jahr die Corona-Pandemie dazu geführt hat, dass das Festival heuer in vier Etappen stattfindet und daher nicht alle Musikerinnen gemeinsam an Pfingsten vor Ort sein können, so ist es dem Veranstalter – dem Verein MODfestivals – ein großes Anliegen, wenigstens einen Teil der Ensembles an verschiedenen Wochenenden in Allgäu einzuladen und mit ihnen Konzerte zu veranstalten. Als Online-Stream, wenn es die Pandemie nicht anders erlaubt, und hoffentlich auch bald live.

