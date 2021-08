Warum dem Marktoberdorfer Tierheim wegen der Pandemie Geld fehlt

Kurt Budschied führt nun den Tierschutzverein Marktoberdorf. Er löst den langjährigen Chef Heinz Krämer ab. Vor welche Probleme Corona die Tierschützer stellt.

Zwei Jahre lang hatten sich die Mitglieder des Tierschutzvereins Marktoberdorf wegen Corona nicht mehr getroffen – doch nun konnte Vorsitzender Heinz Krämer endlich die Jahresversammlung eröffnen. Ein anschaulicher Bericht über den Tierheimbetrieb 2019 und 2020 in Marktoberdorf machte dabei die Schwierigkeiten deutlich, vor die Corona den Verein und das Tiernheim Marktoberdorf gestellt hat.

Durch das Verbot von Veranstaltungen entfielen viele Möglichkeiten, Spenden zu sammeln. Weil Reisen für viele nicht in Frage kam, wurden auch die Pensionsleistungen des Tierheims deutlicher weniger in Anspruch genommen – so entfiel eine weitere Möglichkeit der Finanzierung.

Wegen Corona war es schr schwierig, Spenden fürs Marktoberdorfer Tierheim zu sammeln

Dem gegenüber stehen steigende Tierarzt- und Personalkosten sowie anstehende umfangreiche Renovierungsarbeiten am dem in die Jahre gekommenen Tierheim. Dankbar wurden all die Spender erwähnt, die den Verein auch in den Corona-Zeiten mit Geld- und Sachspenden unterstützten.

Marktoberdorfs 2. Bürgermeister fordert Umlandgemeinden dazu auf, das Tierheim zu unterstützen

Eine wichtige Rolle bei der Finanzierung spielt auch die Stadt Marktoberdorf, die das Tierheim mit einer jährlichen Pauschale unterstützt. Nicht nur der Verein, sondern auch Zweiter Bürgermeister Wolfgang Hannig wünschten sich nachdrücklich, dass die umliegenden Gemeinden dem guten Beispiel der Stadt in gleichem Maß folgen würden.

Gleich zu Beginn der Jahresversammlung hatte Zweiter Bürgermeister Hannig im Namen der Stadt Marktoberdorf den unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz von Heinz Krämer für den Tierschutz gewürdigt. Bei den Wahlen wurde Kurt Budschied zu Krämers Nachfolger gewählt.

Deutscher Tierschutzbund schickt mehrere Videobotschaften

Neben dem Amt als Vorsitzender im Tierschutzverein, das er seit 1979 innehatte, engagierte sich Krämer viele Jahre in hohen Positionen im Deutschen Tierschutzbund (Landesverband Bayern) und der Ethikkommission in der Regierung von Oberbayern. Der Deutsche Tierschutzbund bedankte sich bei Krämer in zwei Videobotschaften für seinen Einsatz. Daneben wurden auch Anneliese Krämer und Daniela Follner für ihr Engagement geehrt.

Der alte und neue Vorstand des Tierschutzvereins Marktoberdorf: (von links) Ralf Schmid (ehemaliger Schriftführer), Elke Blum (ehemaliger Zweite Vorsitzende), Heinz Krämer (ehemaliger Vorsitzender), Kurt Budschied (neuer Vorsitzender), Edith Kuhn (neuer Kassier), Martha Ille (neue Zweite Vorsitzende) und in der hinteren Reihe Monika Vietz (neue Schriftführerin). Bild: ierschutzverein Marktoberdorf

Im Anschluss wurden einstimmig Kurt Budschied (vorher Kassier) als Vorsitzender, Martha Ille als Zweite Vorsitzende, Edith Kuhn als Kassiererin und Monika Vietz als Schriftführerin in den neuen Vorstand gewählt. Auch ein neuer Beirat mit zehn engagierten Ehrenamtlichen tritt ab sofort in Aktion.

