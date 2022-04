Warum der Forstdirektor beim Besuch im Hochwieswald in Marktoberdorf Alarm schlägt

Bei der Exkursion in Marktoberdorf zeigt sich: Monokultur ist ein Auslaufmodell. Warum der Hochwieswald als Musterbeispiel gilt und warum die Jagd wichtig ist.

07.04.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Seit der Jahrtausendwende sei alles im roten Bereich, sagt Forstdirektor Stephan Kleiner und deutet auf die Grafik. Die Temperatur liege seitdem deutlich über dem Durchschnittswert, was sich auch auf den Wald auswirke. Drängendste Maßnahme sei, „den Wald auf das vorzubereiten, was ihm bevorsteht“. Denn das Problem sei groß: „In Zukunft wird es auch darum gehen, den Wald überhaupt zu erhalten“, sagte er beim Ortstermin mit dem Bauausschuss im Hochwieswald. Ziel sei nach wie vor ein nachhaltiges Bewirtschaften: nur so viel entnehmen wie nachwächst. Es gehe um den Einklang von Ökologie und Nutzen. Denn der Wald sei Sauerstoffproduzent, CO2-Speicher und Trinkwasserreiniger.

